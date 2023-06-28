Генерал Суровікін знав про плани Пригожина – New York Times

Офіційні особи США заявили, що Пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші люди, які перебувають при владі, прийдуть йому на допомогу

Колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ. Про це пише New York Times.

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Джерела видання в американській розвідці з'ясовують, чи допомагав Суровікін планувати бунт Пригожина, який становив найсерйознішу загрозу для російського диктатора Володимира Путіна за його 23 роки перебування при владі.

За словами аналітиків, генерал Суровікін – воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

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Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, підтримали спробу Пригожина змінити керівництво міністерства оборони силою. Чинні та колишні офіційні особи США заявили, що Пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші люди, які перебувають при владі, прийдуть йому на допомогу.

Путін тепер має вирішити, кажуть офіційні особи, чи вважає він, що генерал Суровікін допомагав пану Пригожину, і як він має реагувати. ФСБ заявила, що знімає з Пригожина та членів його загону кримінальні звинувачення у «збройному заколоті». Але якщо Путін виявить докази того, що генерал Суровікін безпосередньо допомагав Пригожину, він не матиме іншого вибору, окрім як усунути його від командування, кажуть чиновники та аналітики.

За даними видання, деякі колишні чиновники зазначають, що Путін може ухвалити рішення залишити генерала Суровікіна, якщо він вирішить, що мав певне уявлення про Пригожина, але не допомагав йому. На даний момент, кажуть аналітики, Путін, схоже, має намір звалити заколот виключно на Пригожина.

Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожіним може пояснити, чому Пригожин все ще живий, незважаючи на те, що він захопив великий російський військовий вузол і наказав про збройний марш на Москву.

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Американські офіційні особи та інші особи за умов анонімності обговорювали секретні розвіддані. Вони наголосили, що багато з того, що відомо Сполученим Штатам та їхнім союзникам, є попереднім. Офіційні особи США уникають публічного обговорення заколоту через побоювання підкріпити наратив Путіна про те, що заворушення були організовані Заходом.

Проте американські офіційні особи зацікавлені у поширенні інформації, що підриває авторитет генерала Суровікіна, якого вони вважають більш компетентним та безжальним, ніж інші члени командування. Його усунення, безсумнівно, піде на користь Україні, чиї війська, що підтримуються Заходом, проводять новий контрнаступ, метою якого є спроба відвоювати територію, захоплену Москвою.

До відома, генерал Суровікін висловився проти заколоту у п'ятницю у відео, в якому закликав російські війська в Україні зберігати свої позиції та не приєднуватись до повстання.

«Я закликаю вас зупинитися. Ворог тільки й чекає, коли внутрішньополітична ситуація в нашій країні погіршиться». - сказав генерал Суровікін у повідомленні, опублікованому в Telegram.

Пригожин працював із генералом Суровікіним під час російської військової інтервенції в Сирії і назвав його найздібнішим командиром російської армії. Колишні офіційні особи заявили, що генерал Суровікін не підтримував усунення Путіна від влади, але, мабуть, погодився з паном Пригожіним у тому, що Шойгу і генерал Герасимов мають бути звільнені з посади.

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Генерал Суровікін та Пригожин неодноразово критикували Шойгу та генерала Герасимова за тактику, яка використовується в Україні. У той час як спільні дії російських збройних сил у війні широко висміювалися, аналітики вважають заслугою генерала Суровікіна та Пригожина нечисленні успіхи Росії.

Нагадаємо, голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин майже через дві доби після відступу з Ростова виступив із заявою. За його словами, «метою походу було не допустити знищення ПВК та притягнути до відповідальності всіх осіб, які своїми непрофесійними діями припустилися величезної кількості помилок під час «спецоперації».

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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