Чому проти Уткіна лише у 2021 році в Україні було порушено кримінальне провадження?

Уткін Дмитро Валерійович, 1970 року народження. Народився у Свердловській області Російської Федерації. Але все дитинство й юність провів в Україні – вчився і жив у селищі Смоліно Кіровоградської області.

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Український період є найцікавішим у біографії цього персонажа. Річ у тому, що жив і виховувався Уткін мамою, оскільки батько їх покинув. Тому саме мама мала величезний вплив на становлення майбутнього командира ПВК «Вагнер». Такий собі приклад: за висловлюванням колишньої дружини Уткіна Олени Щербініної, той у присутності мами розмовляв пошепки.

У Смоліне Уткін закінчив загальноосвітню школу №2. Цей факт підтвердила заступник директора навчального закладу Світлана Бічаніна.

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Після закінчення школи Уткін поступив до Ленінградського вищого загальновійськового командного училища імені С. М. Кірова. Це училище готувало кадри для підрозділів спецпризначення ГРУ.

Після закінчення училища Уткін розпочинає свою кар’єру в лавах підрозділів спецпризначення, стає ветераном першої та другої Чеченських війн, отримує перший орден «За Мужність».

Після закінчення другої Чеченської війни Уткін переводиться до 2-ї бригади спецпризначення, яка дислокується у Пскові. Тут він був командиром 700-го окремого загону спецпризначення. До речі, досить примітно, що під час удару БПЛА по аеродрому «Псков» було завдано і за місцем розташування цієї бригади. Примітно, що удар за місцем розташування бригади ГУР МОУ не коментував.

І тут варто зазначити, що Уткін не втратив зв’язків з Україною: крім матері тут залишилися дві колишні дружини і двоє дітей. Перша цивільна дружина Уткіна – Олена Коваленко. Олена – вчителька місцевої школи у селищі Смоліно. Жінка прожила з Уткіним три роки і має спільну доньку, яка мешкає окремо. Друга цивільна дружина очільника ПВК – Тетяна Уткіна. Остання працює інженером на шахті і має спільного сина Гліба. Гліб Уткін працює інспектором на митному посту в Одесі. За інформацією російських ЗМІ, заради них Уткін ледь не перевівся служити до Служби безпеки України. «Навіть носив документи, потім, як завжди, влізла мама, і він поїхав назад (до Чечні)», – згадує вона.

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З 2014 року поява Уткіна була зафіксована на території окупованих районів Луганської області. Причому основні функції ПВК – фізична ліквідація представників військово-політичної опозиції квазіреспубліки «ЛНР».

У цей період аналітичний відділ «Права Справа» проводить низку оперативних заходів з метою створення штучних конфліктів у середовищі бойовиків «ЛНР». Примітно, що саме ПВК «Вагнер» виконувала роль ліквідаторів ватажків цих формувань. Зокрема, руками ПВК «Вагнер» вдалося тоді роззброїти окрему бригаду «Одеса», яка базувалася в Краснодоні і була однією з найбільш боєздатних у лавах НЗФ «ЛНР».

Крім того, аналітичному відділу «Права Справа» вдалося просунути інформацію щодо проведення наради за участю польових командирів Бєднова, Мозгового і Дрьомова для вчинення заколоту проти тодішнього ватажка «ЛНР» Плотницького. Завдяки цьому вдалося створити штучну конфліктну ситуацію в середовищі бойовиків. Як наслідок – низка польових командирів руками ПВК «Вагнер» була ліквідована.

Так, на початку 2015 року вагнерівці влаштовують засідку в Лутугінському районі Луганської області, в якій загинув польовий командир Бєднов.

В якості охоронців у Бєднова були учасники угруповання сумнозвісного неофашиста Мільчакова. У аналітичного відділу «Права Справа» були дві цілі: ліквідація Бєднова і групи Мільчакова

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ПВК «Вагнер» у 2014–2015 роках використовувався не тільки як своєрідна польова жандармерія. Бійці ПВК були зафіксовані в боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. Біля останнього зазнали серйозних втрат.

Варто зауважити, що Уткін неодноразово бував в Україні вже після закінчення військового училища. Але найцікавіше те, що, за інформацією українських ЗМІ, у 2016 році Уткін побував у мами в гостях на неокупованій частині України. Тобто це сталося після того, як про його діяльність і діяльність ПВК «Вагнер» стало відомо широкому загалу.

І це не перший незрозумілий факт діяльності українських спецслужб того періоду в моменті неперешкоджанню в пересуванні лідерів бойовиків і членів їх родин.

Сама мама, за різною наявною інформацією, була вивезена Уткіним з України у 2016 році. До цього ж місцеві жителі підтверджували приїзд Уткіна в Україну. Цікавий факт: мама Уткіна наполягала, щоб син повернувся в Україну і служив в Україні. І він повертався. Нагадаю, в Україні у нього дві цивільні дружини і він має двох дітей. Але чомусь українські спецслужби не скористалися цим фактом.

Можу припустити, що Уткін не загинув – його просто вивели в тінь для легалізації по інших документах. Річ у тім, що у 2016 році вже поширювалася інформація про те, що Уткін нібито загинув під донецькою Озерянівкою.

Але є ще питання до української сторони: чому проти Уткіна лише у 2021 році в Україні було порушено кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність країни. І це – після подій 2014–2015 років, коли він, власне, засвітився.