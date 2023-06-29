Російський генерал Суровікін заарештований – ЗМІ

Імовірно, Суровікіна взято під варту через підтримку Пригожина

Головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на джерела, близькі до російського міноборони.

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«У контексті Пригожина. Імовірно він (Суровікін – «Главком») вибрав сторону (Пригожина – «Главком») і його за яйця схопили», – сказало одне з джерел.

Відповідаючи на запитання про те, де зараз перебуває генерал, співрозмовник видання відповів, що «цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують».

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Друге джерело висловилося про причину арешту так: «Там історія з ним була не «ОК». Для влади. Більше нічого не можу говорити».

За словами джерела The Moscow Times, не зовсім ясно, чи знав Суровікін про плани Пригожина.

Також співрозмовник ЗМІ заявив, що генерал начебто «вчинив не надто покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, надто грубіянив керівництву». Нібито через це могло скластися враження, що Суровікін входить у «пригожинську коаліцію».

Росйське видання The Moscow Times опублікувало новину про арешт Суровікіна фото: скриншот із сайту The Moscow Times

Генерал Суровікін – воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

Нагадаємо, уперше про те, що командувача повітряно-космічних сил РФ генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати увечері 27 червня за звинуваченням у держзраді, написав із посиланням на власні джерела автор Telegram-каналу «Досьє Шпигуна» Володимир Романов. Причиною для арешту начебто стала поінформованість Суровікіна щодо підготовки бунту власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. За даними Романова, нині Суровікін перебуває у СІЗО «Лефортове».

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Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.