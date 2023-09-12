Росгвардія вербує колишніх в'язнів з ПВК «Вагнера»: аналіз ISW

Родичі раніше ув'язнених колишніх бійців «Вагнера» розповіли, що деякі з їхніх родичів отримали запрошення служити в Росгвардії після серії тестів і атестатів

Росгвардія вербує раніше ув’язнених колишніх бійців групи «Вагнера», ймовірно, для подальшого підкорення залишків «Вагнера», одночасно зміцнюючи внутрішній орган безпеки Росії. Про це йдеться у звіті (ISW).

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11 вересня російське опозиційне видання iStories повідомило, що родичі раніше ув'язнених колишніх бійців «Вагнера» розповіли, що деякі з їхніх родичів отримали запрошення служити в Росгвардії після серії тестів і атестатів.

Видання зазначило, що Росгвардія просить колишніх бійців Вагнера пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування засуджених, а також укладення контрактів з «Вагнером». Зазначається, що не всі бажаючі змогли пройти перевірку.

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Важливо відзначити, що колишні ув'язнені залучаються до служби в Росгвардії переважно на низькі посади, і це не передбачає включення їх навіть до середнього рівня офіцерів. Один з військовослужбовців Росгвардії розповів, що його підрозділ направив колишніх бійців «Вагнера» для охорони об'єктів на окупованих територіях України.

«Можливе активне вербування Росгвардією колишніх бійців «Вагнера» заслуговує на увагу на тлі нещодавніх зусиль російського керівництва посилити роль Росгвардії як внутрішнього органу безпеки після збройного повстання Пригожина», - пише ISW.

Раніше повідомлялося, що колишнього командувача окупаційними військами РФ в Україні російського генерала Сергія Суровікіна призначено головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За його кандидатуру нібито проголосували усі представники ради міністрів оборони СНД.

Нагадаємо, головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

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Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

Згодом Суровікіна нібито випустили з-під варти.