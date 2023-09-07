Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище

Згідно з інструкцією, складеною Пригожином на випадок загибелі верхівки «Вагнера», Єлізаров повинен зайняти його місце

Командири російської приватної військової компанії «Вагнер» повернулися на базу в Молькіно в Краснодарському краї. Саме там має пройти рада командирів, на якій можуть затвердити нового главу угруповання. Про це повідомляє російський проєкт «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на джерела.

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Як зазначається, на базі має пройти рада командирів, на якій можуть затвердити новим главою угруповання Антона Єлізарова – командира з позивним «Лотос». Ймовірно, зараз він виконує обов'язки глави ПВК.

Згідно з інструкцією, складеною Пригожином на випадок загибелі верхівки «Вагнера», саме Єлізаров повинен зайняти його місце. Наближені до нього командири отримають місця в структурах його «бізнес-імперії», а також допоможуть його синові Павлу «захистити бізнес-активи батька».

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Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.