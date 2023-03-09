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Росіяни влучили в зупинку громадського транспорту в Херсоні: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни влучили в зупинку громадського транспорту в Херсоні: є загиблі (фото)
Андрій Єрмак / Telegram

Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє осіб

Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб.

Росіяни влучили в зупинку громадського транспорту в Херсоні: є загиблі (фото) фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під завалами можуть бути інші люди.

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Теги: Херсон війна росія окупанти

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