Луганщина: за добу ворог понад 20 разів обстрілював цивільну інфраструктуру

Встановлено, що дві особи загинули, ще двох поранено

Минулої доби російські війська 24 рази обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини. Внаслідок обстрілів дві особи загинули, ще двох поранено. Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай.

«Йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії. П’ять разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири – лисичан. Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд», – повідомив Гайдай.

Встановлено, що дві особи загинули, ще двох поранено. Так, внаслідок артилерійського обстрілу 37-річний житель Кремінної зазнав проникаючого осколкового поранення спини.

«У Рубіжному протягом місяця тривають позиційні вуличні бої. Деякі сумні новини ми отримуємо, лише коли свідку події вдається вирватися із рук загарбників. Вчора стало відомо, що ще у березні місцевий житель зазнав поранень, після чого був вивезений невідомими особами в бік Сватового, втратив багато крові та через дві доби помер», – зазначив Сергій Гайдай.

Він наголосив, що за будь-яку спробу мародерства на території області винні понесуть кримінальну відповідальність. Так, 14 квітня в Сєвєродонецьку при спробі пограбування зачиненого магазину затримано чотирьох місцевих жителів.

Нагадаємо, понад 200 українців у четвер, 14 квітня, евакуювалися із нині небезпечної Луганщини.