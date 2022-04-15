Посол розповів, хто у Німеччині гальмує надання Україні важкої зброї

Дві з трьох фракцій німецької урядової коаліції готові допомогти Україні важкою зброєю, зокрема, танками, але рішення залишається за канцлером Шольцем

Українські дипломати ведуть роботу із усіма фракціями німецької урядової коаліції

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав питання постачання німецької зброї для ЗСУ особистим питанням честі. Про це дипломат розповів у інтерв’ю «Європейській правді».

Мельник нагадав, що за чотири дні до початку війни заявив у інтерв’ю – якщо до моменту нападу Росії Німеччина не надасть Україні зброю, українці ніколи цього не пробачать.

Німецька зброя почала надходити в Україну уже після початку повномасштабного вторгнення, але Мельник вважає це серйозним досягненням. Втім, додав дипломат, «зараз у нас питання стоїть вже в іншому: нам потрібна важка зброя – танки, важкі гаубиці, калібр 155 мм».

Зараз, за словами Андрія Мельника, Україні вдалося домовитися про постачання німецьких танків уже із двома частинами урядової коаліції: «Нам вдалося переконати Партію зелених, майже переконали лібералів». Втім, пояснив посол, рішення ухвалюватиме канцлер Шольц, який є членом Соціал-демократичної партії.

Український дипломат зазначив, що у фракції СДПН є союзники України, але також серед представників цієї партії дуже багато пацифістів, які були навіть проти озброєння самої Німеччини, не кажучи уже про постачання зброї іншим країнам. «У фракції «есдеків» у Бундестагу, за моєю оцінкою, добра половина депутатів дотримуються старих пацифістських підходів. Питання у тому, наскільки канцлер Шольц може проявити лідерство, переконати скептиків, що Німеччина не може собі дозволити знову гальмувати», – пояснив шанси для України отримати німецьку важку зброю Андрій Мельник.

Нагадаємо, днями житель Німеччини на ім’я Юрген Петерс зареєстрував на відомому американському некомерційному сайті change.org петицію з вимогою вигнати з країни посла України Андрія Мельника. Петерс назвав дії українського дипломата «мовою ненависті проти української політики». Мельник вже відреагував на це: він посміявся й заявив, що німцям потрібно набратися терпіння.

Відомо, що в кінці березня Андрій Мельник розповів у інтерв’ю німецькій пресі, якими були настрої їхнього уряду у перший день російсько-української війни. За словами українського дипломата, єдиним із урядовців, хто справді переживав – був віцеканцлер Роберт Габек. Міністр оборони Крістін Ламбрехт, заявив Мельник, більше клопоталася щодо власного публічного іміджу. А очільник міністерства фінансів Крістіан Лінднер заявив, що Україні залишилося кілька годин, після чого Росія захопить Київ і поставить там маріонетковий уряд, з яким Німеччині і доведеться домовлятися у майбутньому.

Тоді ж посол України відхилив запрошення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра на концерт «За свободу та мир», оскільки у ньому не було заявлено жодного українського виконавця, а усі музичні твори, крім єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова, представляли країну-агресора.