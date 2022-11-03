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РФ продовжує мобілізацію, хоча Кремль заперечує – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ продовжує мобілізацію, хоча Кремль заперечує – Генштаб
У Росії намагаються повернути на службу військових, що отримали поранення чи були звільнені зі збройних сил
фото ілюстративне

РФ у пришвидшеному порядку готує курсантів випускних курсів, щоб поповнити молодший офіцерський склад

Попри заперечення Кремлем продовження мобілізації, вона триває в прихованому режимі. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

«Попри заяви Кремля про завершення мобілізації, варто зазначити, що вона переведена в прихований режим, публічність і показовість заходів згорнута. Військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір добровольців, які виявлять бажання укласти контракт на участь у так званій «спеціальній воєнній операції», – сказав Громов.

Крім того, росіяни у пришвидшеному порядку готують курсантів випускних курсів. Таким чином РФ хоче поповнити молодший офіцерський склад.

Також у Росії намагаються повернути на службу військових, що отримали поранення чи були звільнені зі збройних сил.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

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Теги: Генштаб окупанти росія війна Україна

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