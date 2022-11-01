ФСБ змушує воювати в Україні російських «мобіків»

«Мобіки» масово відмовляються брати участь у бойових діях проти України

Федеральна служба безпеки Російської Федерації змушує воювати в Україні мобілізованих з РФ, які масово відмовляються брати участь у бойових діях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За даними відомства, постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями.

«З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану «роботу» співробітники ФСБ Російської Федерації», – повідомили у Генштабі.

Разом з тим, за поточну добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника.

Раніше Генштаб повідомив, куди окупанти перемістили свою «адміністрацію» з Херсона.

Нагадаємо, триває 251-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.