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Росія готується до нової хвилі мобілізації – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія готується до нової хвилі мобілізації – ЗМІ
Наразі у Росії триває осінній призов до війська
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, новий етап мобілізації у РФ може початися 31 грудня

У Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації. Про це повідомляє російське видання «Верстка» з посиланням на джерела.

Формально в Росії оголосили про завершення мобілізації, але відповідний указ президента держави-агресорки Володимира Путіна так і не з'явився.

«Якщо мобілізація продовжиться – а як я розумію, вона повинна продовжитися – президенту не доведеться видавати новий указ, обійдемося наказом Міноборони», – заявило джерело видання у Раді федерації.

За словами співрозмовників видання у різних органах влади та держкомпаніях, у країні вже йде підготовка до нового етапу. Він може розпочатися після закінчення осіннього призову – 31 грудня.

На продовження мобілізації, як пише видання, вказують конкретні ознаки. Наприклад, у мерії Москви не було розпущено спеціально створену команду фахівців, які допомагали військкоматам розбиратися з випадками незаконного призову. Крім того, в РФ продовжується робота над ліквідацією помилок військкоматів та їх модернізацією.

Джерела, близькі до Кремля, сказали, що плани щодо додаткового набору людей для відправки на війну проти України лише «заморожені».

«Давайте так: я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо, вже взимку», – уточнив один із них.

Джерело в керівництві московської мерії не змогло назвати терміни початку нового етапу мобілізації, але розповіло, що плани про її продовження у влади є.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

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Теги: війна мобілізація росія

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