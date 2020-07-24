Росія пригнала на Донбас понад 20 заборонених мінометів, – розвідка



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Бойовики отримали з Росії нове озброєння

Також РФ відправила бойовикам на Донбас 1,5 тисячі тонн пального

РФ продовжує завозити на окуповану територію Донецької та Луганської областей зброю, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк

«Так, з 16 липня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) оперативного угруповання російсько-окупаційних військ доставлено понад 20 одиниць 120-мм мінометів і близько 1,5 тис. тонн пального», - повідомив Гуцуляк.

Крім того, продовжується постачання до складу окупаційних підрозділів відремонтованих та модернізованих на підприємствах російського військово-промислового комплексу бойових машин піхоти, бронетранспортерів та інших зразків озброєння, додав речник.

Як повідомляв «Главком», цієї доби окупанти здійснили три прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

Також в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.