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Російський урядовець пояснив, чому гниє урожай херсонських фермерів

Надія Клочко
Сьогодні, 20:10 glavcom.ua
Російський урядовець пояснив, чому гниє урожай херсонських фермерів
Через окупацію фермери Херсонщини змушені продавати урожай за безцінь
фото з відкритих джерел

На окуповану Херсонщину приїхав російський віцепрем'єр-міністр

У російському уряді пояснюють проблеми зі збутом урожаю на Херсонщини транспортними складнощами та відсутністю у фермерів російських банківських рахунків. Про це заявив російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін під час свого візиту на окуповану Херсонщину.

«Ми обговорили сьогодні питання, пов'язане з вивезенням сільгосппродукції. Поки до кінця ця робота не налагоджена. Є ще над чим працювати, намітили низку заходів. Напевно, все-таки виділятимемо додатково кошти безпосередньо на регіональне державне унітарне підприємство, який закуповуватиме сільгосппродукцію», – сказав він.

Російський чиновник також бідкається, що покупці із Росії віддають перевагу безготівковому розрахунку, а не всім фермерам окупованої Херсонщини відкриті рахунки в російських банках.

Другою проблемою російський віцепрем’єр назвав транспортну – жителі побоюються виїжджати до Росії.

Нагадаємо, раніше очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що продукції від фермерів окупованого Криму складно конкурувати з більш якісною та дешевою продукцією з окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Через це, за його словами, виникла «певна напруга» у кримських фермерів.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині місцеві фермер тоннами втрачають урожай через неможливість продати його: область – під окупацією рашистів, торгові шляхи для місцевих фермерів заблоковані.

Міністр агрополітики Микола Сольський раніше заявив, що українські фермери цього року внаслідок морської блокади можуть посіяти від 30% до 60% менше пшениці, ячменю та озимих культур через недоотримані кошти від експорту продукції. За його словами, аграрії можуть опинитися у стані фінансової кризи, якщо не буде знято російську блокаду Чорного моря.

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