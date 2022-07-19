Посівна озимих культур цього року може впасти на 60% – міністр

Міністр: «У гіршому випадку уряду доведеться запровадити програми фінансування»

Українські фермери внаслідок морської блокади можуть посіяти від 30% до 60% менше пшениці, ячменю та озимих цьогоріч через недоотримані кошти від експорту продукції. Про це міністр агрополітики Микола Сольський розповів в інтервʼю Financial Times.

За його словами, аграрії можуть опинитися у стані фінансової кризи, якщо не буде знято російську блокаду Чорного моря. Багатьом із них бракувало б грошей, щоб заплатити за насіння, добрива, гербіциди та паливо для посіву озимої пшениці.

Замість цього вони вирощували б ріпак, який не використовується у виробництві зернових або хліба, але має вищу ціну та нижчу врожайність, а відтак і легше транспортується.

Сольський пояснив, що тривала блокада позбавить фермерів грошових потоків і «розірве фінансовий цикл» сільського господарства, що призведе до подальшого значного падіння експорту.

«Аграрії скоротять посіви озимих, пшениці та ячменю від 30 до 60%», – сказав він.

Зберігання зерна наразі не є критичною проблемою, адже фермери можуть використовувати для цього мобільні сховища. Але відсутність експортних продажів завдасть їм фінансового удару. Хоча в Україні є декілька великих агробізнесів, 70% врожаю вирощується саме на фермах середнього розміру.

Сольський припускає, що уряд може бути вимушений втрутитися у допомогу фермерам. «У гіршому випадку уряду доведеться запровадити програми фінансування», — сказав він.

Україна – п’ятий у світі експортер пшениці. На країну припадає 80% пшеничного імпорту Лівану, а для таких країн, як Сомалі, Сирія та Лівія Україна є основним постачальником.

Нагадаємо, нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно.

Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявляє, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.

Днями до окупованого Криму прибув перший потяг із краденим українським зерном.

Британія готує програму, яка буде розпізнавати вкрадене в України зерно. За словами ексміністра оборони Болгарії, НАТО має втрутитися у ситуацію з українським зерном.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захоплене в південних регіонах України зерно окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.



