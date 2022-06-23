Грабіжницький «русский мир». Досвід окупованих територій

Мешканці окупованої Херсонщини можуть сподіватися лише на ЗСУ

Російська пропаганда агресивно переконує про майже материнську турботу на окупованій території України. Як «нова влада» турбується про селян, як вони щасливо вирощують та торгують овочами на ринках Криму та майже всій Росії.

А що за пропагандистською картинкою? Мої колеги розповіли історію реального життя селян на окупованій території. Село Великі Копані на Херсонщині. Традиційно торгують на місцевому базарі, везуть у Херсон, Миколаїв, Одесу, Вінницю. Деякі возили до Києва.

Зараз проїзду немає. Є тільки російські фури, які на базарі дають ціну, не пропонують, а дають. Вибору немає, або продаєш, або згниє. Ціни грабіжницькі. До порівняння: молода картопля – 3,5-4 гривні кг, при цьому в Одесі, Миколаєві, Вінниці 35-40 грн; капуста, огірки, кабачки – 1-2 гривні. В наших містах 40-50; помідори беруть за 3,5-4 грн. В Україні 40-60 грн за кг.

Ціни просто здирницькі. Тому багато селян просто віддають овочі худобі, щоб не годувати окупантів, не дати на собі нажитися.

Окремо про красиву картинку з постачанням до Криму. Реальність разюче інша. Формально в Крим може їхати будь-хто, але по факту тільки за попередньої домовленості й за окрему плату. На кримські ринки українців не пускають, роздріб не приймають. Можна на кордоні здати перекупникам на пару гривень дорожче, ніж в Копанях.

Вся ця реальна історія Великих Копанів яскрава ілюстрація російської влади, російської держави – красиві лозунги, грабіжницька реальність. І тільки надія на ЗСУ, на швидке звільнення наших територій поверне селян до гідної оплати їх праці.

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