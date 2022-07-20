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    Бізнес

    Аксьонов заявив про шкоду для Криму від окупації Херсонщини та Запоріжжя

    Продукції кримських фермерів складно конкурувати із продукцією з Херсонщини та Запоріжжя - Аксьонов заявив про шкоду для Криму від окупації Херсонщини та Запоріжжя
    Продукції кримських фермерів складно конкурувати із продукцією з Херсонщини та Запоріжжя
    фото з відкритих джерел

    Продукція з окупованих території Херсонської та Запорізької областей «створюють напругу» серед кримських фермерів

    Продукції від фермерів окупованого Криму складно конкурувати з більш якісною та дешевою продукцією з окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Про це заявив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у інтерв’ю російським ЗМІ.

    «Виникає конкуренція, тому що, наприклад, овочева продукція з Херсона дешевша. Через це виникла певна напруга у місцевих фермерів. Впевнений, що ситуація покращуватиметься. Нові території та більша кількість людей залучатимуться до процесу, грошовий обіг збільшиться», – зазначив він.

    Водночас Аксьонов пророкує окупованим територіям Запорізької та Херсонської областей «кримський шлях» інтеграції у Росію.

    «Коли Херсонська та Запорізька області стануть суб'єктами Російської Федерації, правила для них будуть ті самі, що й у нас. Думаю, що їхній шлях інтеграції та адаптації буде схожий на кримський», – сказав кримський «гауляйтер».

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Херсонщині місцеві фермер тоннами втрачають урожай через неможливість продати його: область – під окупацією рашистів, торгові шляхи для місцевих фермерів заблоковані.

    Раніше міністр агрополітики Микола Сольський заявив, що українські фермери цього року внаслідок морської блокади можуть посіяти від 30% до 60% менше пшениці, ячменю та озимих культур через недоотримані кошти від експорту продукції. За його словами, аграрії можуть опинитися у стані фінансової кризи, якщо не буде знято російську блокаду Чорного моря.

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    Теги: Запоріжжя Крим росія окупанти війна Херсонщина аграрії Україна фермер окупація #stoprussia
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    Аксьонов заявив про шкоду для Криму від окупації Херсонщини та Запоріжжя