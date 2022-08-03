Окупанти звели дві понтонні переправи під Херсоном: супутникові знімки

Переправи зведено замість зруйнованих мостів

Російські загарбники побудували другу поромну переправу під тимчасово окупованим Херсоном, яка працює виключно для військової техніки. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Схеми» з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

«Супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після точних ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах», – йдеться в повідомленні.

На момент фіксації супутником на переправі було шість одиниць військової техніки, ще чотири стояло на березі. Зазначається, що машини на знімку схожі на тентовані вантажівки, які зазвичай використовують для поставок озброєння, боєприпасів, продовольства тощо.

На супутникових знімках 1 серпня видно ще одну переправу в районі селища Придніпровське Херсонської області, поруч із Антонівським залізничним мостом.

Нагадаємо, днями ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України. Вкрай малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані.

За даними британської розвідки, Росія просуває нещодавно створену поромну переправу замість пошкодженого Антонівського мосту через річку Дніпро в Херсоні для використання в цивільних цілях. Однак російські збройні сили майже напевно будуть використовувати її для перекидання військ і матеріально-технічного постачання.