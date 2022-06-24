Херсонські фермери втрачають урожай через окупантів (відео)

Люди краще залишать капусту в полі, ніж віддадуть її окупанатам

Українці змушені викидати продукцію через неможливість її продажу

На Херсонщині місцеві фермер тоннами втрачають урожай капусти через неможливість її продати: область – під окупацією рашистів, торгові шляхи для місцевих фермерів заблоковані.

«Що нам робити з цією капустою? Якщо ви нас окупували, то прийдіть і купіть її. – звернулась місцева фермерка до рашистів. – Я вже кілька партій в поле викинула. За що нам далі жити?»

За словами авторки відео, спроби продати капусту в Крим також були безуспішними. Люди стояли у чергах по три доби. За цей час капуста втрачала товарний вигляд, тому її ніхто не брав. Виходили подвійні збитки – немає товару, ще й бензин на дорогу використали даремно.

Нагадаємо, Сергій Лавров визнав, що Росія не збирається повертати Україні захоплені під час повномасштабного вторгнення території України. Про це міністр закордонних справ Росії заявив у інтерв’ю державному білоруському телебаченню.