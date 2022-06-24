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    Херсонські фермери втрачають урожай через окупантів (відео)

    Люди краще залишать капусту в полі, ніж віддадуть її окупанатам - Херсонські фермери втрачають урожай через окупантів (відео)
    Люди краще залишать капусту в полі, ніж віддадуть її окупанатам
    скріншот з відео

    Українці змушені викидати продукцію через неможливість її продажу

    На Херсонщині місцеві фермер тоннами втрачають урожай капусти через неможливість її продати: область – під окупацією рашистів, торгові шляхи для місцевих фермерів заблоковані.

    «Що нам робити з цією капустою? Якщо ви нас окупували, то прийдіть і купіть її. – звернулась місцева фермерка до рашистів. – Я вже кілька партій в поле викинула. За що нам далі жити?»

    За словами авторки відео, спроби продати капусту в Крим також були безуспішними. Люди стояли у чергах по три доби. За цей час капуста втрачала товарний вигляд, тому її ніхто не брав. Виходили подвійні збитки – немає товару, ще й бензин на дорогу використали даремно.

    Нагадаємо, Сергій Лавров визнав, що Росія не збирається повертати Україні захоплені під час повномасштабного вторгнення території України. Про це міністр закордонних справ Росії заявив у інтерв’ю державному білоруському телебаченню.

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    Теги: Крим росія окупанти війна продукти Україна урожай Херсон фермер окупація #stoprussia
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    Херсонські фермери втрачають урожай через окупантів (відео)