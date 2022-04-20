Рашисти змушують воювати проти ЗСУ українських дітей – омбудсмен

Один із підлітків уже загинув, коли виконував завдання російських окупантів

Російські військові втягують у ведення бойових дій підлітків з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

«За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, під час виконання бойових завдань окупантів загинув неповнолітній», – написала уповноважена ВРУ з прав людини.

Відомо, що загиблого хлопця звали Андрій. Окупанти дали йому прізвисько Цебер. Підлітка поховали 15 квітня.

Правозахисникам вдалося дізнатися, що хлопця залучили до так званого військово-патріотичного клубу «Юність Новоросії», який діє у місті Молодогвардійськ на Луганщині. Він здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за напрямами: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика.

Учасниками клубу є понад 90 дітей. Встановлено, що більшість дітей – це діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Денісова підкреслила, що російські військові, пропагуючи вступ до армії цивільного населення тимчасово окупованих територій, грубо порушують закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти використовують українських дітей як живий щит.

Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями.