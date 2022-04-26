Росія знову обстріляла прикордонні райони Сумщини
Вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів
26 квітня російські військові знову обстріляли прикордонні райони Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
«Відбувся обстріл з території РФ однієї з прикордонних громад на Сумщині. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади», - сказав він.
Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше. «Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів», - розповів він.
Живицький запевнив, що українські захисники готові дати відсіч у разі погіршення ситуації.
Нагадаємо, 23 квітня стало відомо, що Росія веде провокаційні обстріли прикордонних трьох громад Сумської області.
25 квітня окупаційні війська з території Росії знову обстріляли Сумську область. Під вогнем російських окупантів опинилася Білопільська громада.