Росія знову обстріляла прикордонні райони Сумщини

Вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів

26 квітня російські військові знову обстріляли прикордонні райони Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Відбувся обстріл з території РФ однієї з прикордонних громад на Сумщині. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади», - сказав він.

Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше. «Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів», - розповів він.

Живицький запевнив, що українські захисники готові дати відсіч у разі погіршення ситуації.

Нагадаємо, 23 квітня стало відомо, що Росія веде провокаційні обстріли прикордонних трьох громад Сумської області.

25 квітня окупаційні війська з території Росії знову обстріляли Сумську область. Під вогнем російських окупантів опинилася Білопільська громада.

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