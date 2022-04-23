Сумщина обстрілюється з боку Росії: під вогнем три громади

Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією

Росія веде провокаційні обстріли прикордонних трьох громад Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на своїй сторінці у Facebook.

«Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді», – написав він.

Нагадаємо, російські військові ввечері 22 квітня обстріляли наших прикордонників на Чернігівщині. Вони відкрили вогонь з території держави-агресорки по ділянці відділу «Гірськ».

23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

В Одесі ведеться рятувальна операція.

За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули п’ять осіб, зазнали поранень 18 людей.

Крім того, 23 квітня російські окупанти знову обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів у Харкові зазнали поранень четверо людей, у Чугуївському районі - двоє.

Також сьогодні росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте на Луганщині. Дві особи загинули на місці, ще двох поранено.