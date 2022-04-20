Сумщина після деокупації: як прибирають Охтирку та Тростянець

Тривають роботи з відновлення електро- та газопостачання

Триває 56-й день повномасштабної війни Росії проти України

Сумщина активно відновлюється після визволення від окупантів держави-терориста росії. Зокрема, в Охтирці завершили розбирання завалів біля міської ради та виконали підсипання дороги на вулиці Революції. В багатьох регіонах відновлюють газо-, водо- та електропостачання, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

На перехресті вулиць Полтавської та Київської продовжується прибирання завалів та ліквідація пориву водопроводу. Паралельно комунальники відновлюють подачу електроенергії та газу.

«У Тростянці продовжується прибирання центральної частини міста, вивезення твердих побутових відходів. Виконано ремонт водопроводу на вулиці Морозова, проводиться перевірка технічного стану обладнання та конструкцій КНС на вулиці Набережній. Тривають роботи з відновлення електро- та газопостачання», – сказав Тимошенко.

У Великописарівській ТГ ремонтники здійснюють тимчасове під’єднання до електричних мереж, аби в оселях місцевих якомога швидше з’явилось світло.

У Ромнах на Покровському узвозі завершили ремонт каналізаційно-насосної станції.

Паралельно ведуться дорожні роботи на трасі Н-12 Суми – Полтава.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що на Сумщині відновили роботу 1 562 ліфтів.