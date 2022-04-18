Сумщина розчищає наслідки російської окупації (фото)

Україні знадобиться час, аби відновитися після повномасштабного вторгнення Росії

У Тростянці комунальники працюють над ліквідацією обвалу каналізаційного колектора

У Сумській області продовжується активне розчищення і відновлення після того, як українська армія змусила відступити звідти російських військових. У Сумах комунальники очищують вулиці міста, вивозять сміття, ремонтують пошкоджений водопровід, каналізацію та теплові мережі.

Про це повідомив заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

В Охтирці зараз прибирають завали, продовжуються роботи з благоустрою міста.

«У Тростянці комунальники працюють над ліквідацією обвалу каналізаційного колектора. Продовжують прибирати центральну частину міста та відновлювати мережі освітлення», – зазначив Тимошенко.

У багатоповерхівках області привели до ладу 1 562 ліфтів. Зокрема, у Сумах відремонтували 1 298 ліфтів, в Конотопі – 44, в Шостці – 190, у Ромнах – 30.

Нагадаємо, раніше заступник Тимошенко повідомив про початок процесу відновлення в 7 областях, де припинено або частково припинено бойові дії.