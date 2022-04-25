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    Події в Україні

    Росія знову випустила по Одесі ракети

    Ворог випустив ракети&nbsp;з берегового комплексу &laquo;Бастіон&raquo; - Росія знову випустила по Одесі ракети
    Ворог випустив ракети з берегового комплексу «Бастіон»
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Ракети не долетіли до Одещини

    25 квітня Росія випустила з території тимчасово окупованого Криму ракети в напрямку Одещини. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

    «Сьогодні (у понеділок, 25 квітня. – Ред.) вранці зі сторони окупованого Криму противник намагався нанести удар з берегового комплексу «Бастіон» по Одеській області», - сказав він.

    Одна з випущених ракет упала в море, а іншу збили комплекси ППО України.

    Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    У результаті обстрілу загинули вісім осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

    Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Росія знову випустила по Одесі ракети