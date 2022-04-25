Росія знову випустила по Одесі ракети

Ракети не долетіли до Одещини

25 квітня Росія випустила з території тимчасово окупованого Криму ракети в напрямку Одещини. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Сьогодні (у понеділок, 25 квітня. – Ред.) вранці зі сторони окупованого Криму противник намагався нанести удар з берегового комплексу «Бастіон» по Одеській області», - сказав він.

Одна з випущених ракет упала в море, а іншу збили комплекси ППО України.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

У результаті обстрілу загинули вісім осіб, зазнали поранень 18 людей.

Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.