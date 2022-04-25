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    Події в Україні

    Піхотинці взяли в полон рашистів, що «заблукали» в українських степах

    Українськи піхотинці вилучили документи у російських військових - Піхотинці взяли в полон рашистів, що «заблукали» в українських степах
    Українськи піхотинці вилучили документи у російських військових
    фото: 59 окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені Якова Гандзюка

    Українські військові гостинно вказали окупантам вірний напрямок

    24 квітня, на Великдень, піхотинці взяли в полон російських військових, що намагалися пробратися на підконтрольну Збройним силам України територію. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «У світле свято Воскресіння Христового група молодиків окупантської зовнішності намагалася пробратися на підконтрольну ЗСУ територію. Тільки от бідолаги заблукали в українських степах та ще й, мабуть, великодні кошики десь посіяли», - йдеться в повідомленні.

    Росіянам «пощастило», що їх зустріли військовослужбовці 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка й гостинно вказали їм вірний напрямок.

    Полонених передали відповідним службам.

    Нагадаємо, українського пілота Су-25 підполковника Романа Василюка звільнили з полону РФ. Під час виконання бойового завдання літак пілота збили ворожі ППО над Волновахою Донецької області.

    Раніше українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, як дорого Україні обходиться утримання одного російського полоненого та в яких умовах ті перебувають.

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    Теги: росія окупанти війна полон Україна окупація #stoprussia
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    Піхотинці взяли в полон рашистів, що «заблукали» в українських степах