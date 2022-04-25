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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли багатоповерхівку у Харкові: загорілися квартири (фото)

    Попередньо, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає - Рашисти обстріляли багатоповерхівку у Харкові: загорілися квартири (фото)
    Попередньо, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає
    фото: ДСНС

    Внаслідок потрапляння ворожого снаряду у житловий будинок зайнялися квартири на двох поверхах

    Рятувальники у Харкові загасили пожежу у 12-поверховому будинку на Салтівці, куди раніше влетів російський снаряд. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, повідомляє ДСНС.

    «Внаслідок потрапляння ворожого снаряду у житловий будинок зайнялися квартири на 3 та 4 поверхах. Пожежу на площі 250 метрів квадратних вдалося локалізувати о 14:10, а остаточно ліквідувати – о 15:45», - йдеться у повідомленні.

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    Рашисти обстріляли багатоповерхівку у Харкові: загорілися квартири (фото)
    Рашисти обстріляли багатоповерхівку у Харкові: загорілися квартири (фото)
    Рашисти обстріляли багатоповерхівку у Харкові: загорілися квартири (фото)
    Рашисти обстріляли багатоповерхівку у Харкові: загорілися квартири (фото)

    Від ДСНС залучили 25 осіб та 5 одиниць техніки. Попередньо, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

    Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області російські окупанти викрали й вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщеннях влаштували концентраційний табір для катування мирних мешканців. Як повідомлялося, попри Великоднє свято, ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харківської області.

    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли багатоповерхівку у Харкові: загорілися квартири (фото)