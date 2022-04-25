Рашисти обстріляли багатоповерхівку у Харкові: загорілися квартири (фото)
Внаслідок потрапляння ворожого снаряду у житловий будинок зайнялися квартири на двох поверхах
Рятувальники у Харкові загасили пожежу у 12-поверховому будинку на Салтівці, куди раніше влетів російський снаряд. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, повідомляє ДСНС.
«Внаслідок потрапляння ворожого снаряду у житловий будинок зайнялися квартири на 3 та 4 поверхах. Пожежу на площі
Від ДСНС залучили 25 осіб та 5 одиниць техніки. Попередньо, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.
Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області російські окупанти викрали й вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщеннях влаштували концентраційний табір для катування мирних мешканців. Як повідомлялося, попри Великоднє свято, ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харківської області.