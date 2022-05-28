Росіяни не вправні в боях в місті – Інститут вивчення війни

Просування в Сєвєродонецьку не буде швидким

Росіяни погано себе показали в операціях в місті, тож навряд чи зможуть швидко просуватися Сєвєродонецьком. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни.

Зазначається, що росіяни продовжують нарощувати позиції довкола міста, але не оточили його.

Російські сили, швидше за все, продовжать поступовий наступ і можуть найближчими днями оточити Сєвєродонецьк.

ЗСУ сповільнили поступ росіян

Російські операції навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і російські війська, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.

Як повідомляється, російські сили просуваються від Лимана у напрямку як на південний захід, щоб підтримати свої сили в Ізюмі, так і на південний схід на Сіверськ. Ймовірно, у найближчі дні їм буде важко досягти будь-якої цілі.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

Також Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом.

До слова, генерал США назвав терміни, коли Україна зможе витіснити ворога на позиції 23 лютого.

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