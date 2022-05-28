Найважливіше завдання – не дати ворогу реалізувати плани: Кириленко про ситуацію на Донеччині

Траса Бахмут–Лисичанськ дуже важлива для наших оборонців

Станом на 27 травня ЗСУ на Донбасі зосередилися на тому, аби стримати російських окупантів й не дати їм реалізувати свої плани. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що вся лінія фронту – під обстрілами.

Зокрема, російські окупанти гатять по Авдіївці. Відповідну заяву голова ОВА зробив в ефірі телемарафону.

Кириленко також наголосив, що під постійними обстрілами – Лиманський напрямок.

Російські окупанти гатять по Світлодарську, Мар'їнці та Красногорівці. За словами голови ОВА, упродовж дня були «прильоти» по території Святогірської громади.

Кириленко заявив, що лінія фронту фактично щодня – без змін. Обстріли тривають постійно. Загарбники відкривають вогонь із різних видів озброєння.

За словами голови ОВА, українські захисники та захисниці зосередили зусилля, аби стримати ворога.

«Зараз основні зусилля – це стримати ворога і не дати ворогу реалізувати своїх планів із захоплення всієї території Луганської області і траси Бахмут–Лисичанськ», – заявив Кириленко.

Він додав, що російські загарбники продовжують свою тактику. Вони знищують всю цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, бійці ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі: знищили півтора десятка ворожої техніки.

Також ЗСУ на Донбасі знищили командний пункт окупантів.

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