Генерал США назвав терміни, коли Україна зможе витіснити ворога на позиції 23 лютого

Вирішальним фактором перемоги буде правильно налагоджена логістика

Вже до кінця літа Україна зможе відтіснити ворожі російські війська на позиції, які вони займали на 23 лютого 2022 року. Про це заявив американський генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач Сухопутним командуванням союзників та армією США в Європі Бен Ходжес, повідомляє телеканал «Дім».

Зараз Ходжес є провідним військовим експертом Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.

Він зазначив, що вирішальним фактором перемоги буде правильно налагоджена логістика.

«Я вважаю, що логістичні можливості росіян погіршуються, натомість можливості українців навпаки. І коли буде правильне становище, російські сили впадуть, буде кульмінація. Я думаю, це, швидше за все, відбудеться у серпні», – зазначив він.

«За моєю оцінкою, до кінця літа українські війська відсунуть російські як мінімум до лінії, на якій ті були 23 лютого», – прогнозує Ходжес.

Ходжес констатував, що у ворожої армії все ще багато артилерії та ракет, а його прогноз справдиться після того, як вони закінчаться.

«Коли вони не зможуть чинити тиск на українські війська – від Херсона до Донбасу, тоді й буде наступна переломна точка на цій стадії операції. І тоді до кінця літа, якщо ми виправимо тилове забезпечення, логістику, то ЗСУ зможуть вигнати російські війська», – зазначив генерал.

Нещодавно генерал США Ходжес спрогнозував кульмінацію війни Росії проти України.

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