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    Події в Україні

    Бійці ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі: знищили півтора десятка ворожої техніки

    Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці - Бійці ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі: знищили півтора десятка ворожої техніки
    Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці
    фото: Угруповання Об'єднаних сил

    Окупанти б’ють з авіації та артилерії по цивільних об’єктах

    Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 27 травня вісім атак ворога. На п’яти локаціях ще тривають бої. Про це повідомила пресслужба Угруповання Об'єднаних сил.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 5 танків;
    • 10 одиниць бойової броньованої техніки;
    • 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

    Окупанти обстріляли 49 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 22 цивільних об’єкти, з них: 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію.

    У результаті цих обстрілів загинуло троє цивільних осіб, ще п’ятеро отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

    Нагадаємо, ЗСУ на Донбасі знищили командний пункт окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Бійці ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі: знищили півтора десятка ворожої техніки