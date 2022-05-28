Канцлер Австрії розповів про «позитивні сигнали» від Путіна

Начебто є зрушення щодо обміну полоненими й розблокування портів

Канцлер Австрії Карл Негаммер 28 травня зідзвонився з кремлівським диктатором. Він заявив, Путін нібито «дав позитивні сигнали». Про це інформує Kurier.

Мовилося про обмін полоненими з Україною, а також розблокування наших портів. Проте все ж політик, ймовірно, вирішив спілкуватися з Кремлем передусім не через ці питання. Зокрема, за словами Негаммера, Путін «повністю гарантував» постачання газу Австрії.

Розмова відбулася приблизно о 15 годині дня й тривала 45 хвилин. Негаммер заявив, що вона була «дуже напруженою та серйозною».

Обмін полоненими

Щодо полонених, то Путін нібито запевнив, що зусилля з обміну полоненими знову будуть активізовані. «Він впевнений, що такий обмін незабаром знову стане можливим», – сказав глава Австрії.

Російський лідер нібито пообіцяв надати доступ до полонених Червоному Хресту. Також він вимагає цього щодо російських полонених, яких спіймали українські військові. Проте, коли саме ці два аспекти зможуть реалізувати – не конкретизував.

Що казали про порти

Канцлер Австрії сказав, що тепер «продовольча безпека» нібито стала можливою для світу. Мовляв, все завдяки тому, що диктатор Росії готовий іти на поступки.

«Путін дав позитивні сигнали, щоб дозволити рішення щодо експорту українських товарів через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти тут рішення», – сказав Негаммер.

У цьому питанні також не було жодної конкретики щодо дат. Канцлер Австрії зазначив, що його країна підтримує нейтралітет і саме через це надає тільки гуманітарну допомогу Україні.

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