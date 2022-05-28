Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом

Темпи просування ворожої армії обмежені, і на це є причини. Головна – ЗСУ воюють більш креативно

Часткові успіхи російських військ на сході України пов’язані із географічними особливостями, але аж ніяк не з «доблестю» вояків

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів, що останніми днями російським окупантам вдалося досягти певних успіхів на Донбасі через географічні особливості регіону та ведення наступу на меншій території. Про це він заявив на брифінгу.

Кірбі зазначив, що росіяни зазнали поразки під час спроби наступу на Київ через логістичні проблеми. Тоді вони розтягнули колону на десятки кілометрів, опинившись далеко від джерел забезпечення. Особливо зважаючи на те, що Київ розташований далі від кордону з РФ.

«Донбас – це інша територія. Вона рівніша, більш відкрита, багато полів, малі міста й села. І оскільки він на сході України, то ближчий до кордонів Росії та їхніх ланцюгів постачання й ресурсів», – пояснив речник Пентагону.

Він наголосив, що зараз ворожі війська наступають більш обережно, адже не хочуть сильно відірватися від цих джерел забезпечення. Це обмежує темпи просування.

«Частково це пов’язане з географією – близькістю до Росії та особливостями території. Але ще одна причина, чому вони лише поступово просуваються –звісно, не лише через український опір, а й тому, що вони не хочуть відійти надто далеко від джерел постачання», – додав Кірбі.

Однак, за словами прессекретаря, у Міноборони США не вважають, що РФ змогла вирішити всі проблеми під час наступу. Зокрема, питання щодо управління, забезпечення спільної реалізації наземних і повітряних операцій.

«Вони аж ніяк не змогли опанувати їх», – підсумував він.

Нагадаємо, президент оцінив ситуацію на Донбасі: вечірнє звернення (відео).

Як відомо, ЗСУ на Донбасі знищили командний пункт окупантів.

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