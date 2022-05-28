Новини з півдня: ЗСУ здійснили контратаки

Наші бійці відбили напад ворожих гелікоптерів

В оперативному командуванні «Південь» розповіли про підсумки доби 27 травня. Рашисти підтягнули на Херсонщину ешелон з приблизно 30 одиниць п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, а також автомобільну техніку, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню. Про це інформує пресслужба командування.

Під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною дві ворожих ракети типу «повітря – повітря» самоліквідувалися.

«Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29. Тож, кара небесна спіткала і літак, і ракети. А тим часом по наших позиціях ворог наніс п’ять ударів гелікоптерами Мі-8. Намагаючись ще раз атакувати наші позиції трьома гелікоптерами, ворог отримав гідну відсіч. Атаку зірвали», – йдеться в повідомленні.

За результатами проведених українськими воїнами контратак на півдні, противник зазнав втрат:

63 рашисти;

19 одиниць ворожої техніки.

Із цього переліку: три сучасних танки Т-72, п’ять одиниць іншої броньованої техніки та дві автомобільної, реактивну систему залпового вогню «Град», самохідну артустановку, літак та шість гелікоптерів.

Тим часом із метою забезпечення себе будівельними матеріалами рашистські окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів.

Нагадаємо, Повітряні сили розповіли про збиті повітряні цілі противника.

Також Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом.

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