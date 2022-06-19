Росіяни у Маріуполі розміщують бойову техніку біля житлових будинків (відео)

Росіяни використовують маріупольців як живий щит

Окупанти попри відсутність бойових дій продовжують ховати військову техніку у житлових кварталах окупованого Маріуполя. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Представник мерії Маріуполя оприлюднив відео бойової техніки росіян поблизу житлових будинків. Він наголосив, що окупанти використовують жителів міста як живий щит.

«Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів – Лівобережний район вул. Володимирська 13. Навіть зараз, коли немає бойових дій поблизу міста. Немає ніякого сумніву, що біля кожного збудованого або розміщеного тимчасового житла буде концентрація мразоти. Живий щит з українців – єдина тактика Росії», – написав радник міського голови.

Андрющенко також розповів, що Росія залучила блогерів до пропагандистської кампанії, яка має на меті поповнити лави військ РФ. Тепер блогери закликають росіян вступати до збройних сил, обіцяючи щедрі зарплати.

«Сьогодні всі російські військові блогери синхронно розмістили заклик йти на контракт до армії окупантів. 200 тис. рублів за радість померти на українській землі. Можна нескінченно заперечувати втрати та хвалитися «перемогами», але в момент необхідності поповнення живої сили правда лізе назовні», – додав радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, раніше радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що у зруйнованому Маріуполі джерела з кола колаборантів повідомляють про щоденні звернення 10-15 людей з симптомами холери чи дизентерії (діарея, рвота, головний біль).

Також повідомлялося, що мешканці Маріуполя змушені прати речі в калюжах.

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