Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)

Щоб купити чи продати необхідні речі, маріупольці розвішують оголошення по місту

Гуманітарна ситуація в окупованому Маріуполі катастрофічна

Економіка розбомбленого Маріуполя скотилася до натурального обміну. Жителі окупованого міста намагаються виміняти речі на їжу чи бензин. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Життя Маріуполя в оголошеннях. Місто повернулось в середньовіччя з натуральним обміном. Зарядка телефону в обмін на бензин. Пошук рідних. Продаж всього в обмін на їжу. Ще чотири місяці назад місто жило повноцінним життям, Поки не прийшов «русский мир», – написав він.

Представник мерії Маріуполя також оприлюднив фото оголошень, які розвішують на вулицях міста – люди шукають родичів або ж намагаються роздобути необхідні речі і їжу через обмін.

Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.