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    Події в Україні

    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)

    Щоб купити чи продати необхідні речі, маріупольці розвішують оголошення по місту - Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    Щоб купити чи продати необхідні речі, маріупольці розвішують оголошення по місту
    фото: Маріупольська міська рада

    Гуманітарна ситуація в окупованому Маріуполі катастрофічна

    Економіка розбомбленого Маріуполя скотилася до натурального обміну. Жителі окупованого міста намагаються виміняти речі на їжу чи бензин. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Життя Маріуполя в оголошеннях. Місто повернулось в середньовіччя з натуральним обміном. Зарядка телефону в обмін на бензин. Пошук рідних. Продаж всього в обмін на їжу. Ще чотири місяці назад місто жило повноцінним життям, Поки не прийшов «русский мир», – написав він.

    Представник мерії Маріуполя також оприлюднив фото оголошень, які розвішують на вулицях міста – люди шукають родичів або ж намагаються роздобути необхідні речі і їжу через обмін.

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    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)
    фото: Петро Андрющенко

    Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

    Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь повернувся у середньовіччя: як люди добувають необхідні речі (фото)