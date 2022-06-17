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  4. У Маріуполі люди масово звертаються із симптомами холери чи дизентерії – Андрющенко
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    Події в Україні

    У Маріуполі люди масово звертаються із симптомами холери чи дизентерії – Андрющенко

    Загострюється проблема з питною водою - У Маріуполі люди масово звертаються із симптомами холери чи дизентерії – Андрющенко
    Загострюється проблема з питною водою
    фото з відкритих джерел

    Медикаментів у місті критично не вистачає

    У зруйнованому Маріуполі джерела з кола колаборантів повідомляють про щоденні звернення 10-15 людей з симптомами холери чи дизентерії (діарея, рвота, головний біль). Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

    «Реагентів для тестування немає – все вивезено окупантами. Антибіотиків – немає. Людей просто відправляють додому. Окупанти обмежили спілкування с маріупольцями у лікарнях. В лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора во не не відвідують спільну столову. Все окреме», – написав Андрющенко.

    Окупанти не вживають заходів щодо вирішення ситуації, «навіть не введено заборону на продаж живої риби, як одного з найбільших ризиків захворювання».

    Також в Маріуполі інсулін для хворих цукровим діабетом низької якості та в недостатньому обсязі. Джерела кажуть про раптове зростання ампутацій кінцівок в хворих на цукровий діабет протягом останнього тижня.

    «Щодня не менш двох операцій», – інформує радник.

    Також загострюється проблема з питною водою.

    «Черги зростають. Подача води здебільше річками по вулицях. Джерела повідомляють що в реальності тиск в чотири рази меншій за мінімально необхідний. В разі підключення всіх районів міста (навіть без урахування пробоїв) де-факто вода зникне навіть там, де є зараз», – інформує Андрющенко.

    Як повідомляється, окупанти тестують газову систему, імовірно, планують подати газ з боку Новоазовська.

    «У разі запуску такого «експерименту» через пошкодження магістральних труб – це забавка з вибухівкою на ціле місто. Але це точно не зупиняє окупантів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, мешканці Маріуполя змушені прати речі в калюжах (фото).

    Також у Маріуполі тіла вбитих лежать посеред вулиці у спеку (фото 18+).

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    Теги: Маріуполь росія окупанти газ вода війна військові Україна Telegram місто окупація радник діабет #stoprussia
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    У Маріуполі люди масово звертаються із симптомами холери чи дизентерії – Андрющенко