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    Події в Україні

    Росіяни за добу випустили 35 ракет по заводу «Азовсталь» (фото, відео)

    Через авіаудари рашистів&nbsp;сталось займання одного із цехів заводу&nbsp; - Росіяни за добу випустили 35 ракет по заводу «Азовсталь» (фото, відео)
    Через авіаудари рашистів сталось займання одного із цехів заводу 
    фото: полк Азов

    Полк «Азов» розповів про обстріли російських військових

    Захисники Маріуполя з полку «Азову» розповіли, що лише за останню добу путінська армія здійснила 35 авіаударів по заводу «Азовсталь».

    «Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше – від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів», – йдеться у повідомленні.

    Також українські захисники опублікували відео, на якому видно постраждалу від російського обстрілу жінку.

    Раніше повідомлялося, що окупанти обстрілюють житлові квартали Маріуполя пекельною зброєю. У мережі з'явилося застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів міста.


    Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Донеччина обстріл завод Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни за добу випустили 35 ракет по заводу «Азовсталь» (фото, відео)