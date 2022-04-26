Росіяни за добу випустили 35 ракет по заводу «Азовсталь» (фото, відео)

Полк «Азов» розповів про обстріли російських військових

Захисники Маріуполя з полку «Азову» розповіли, що лише за останню добу путінська армія здійснила 35 авіаударів по заводу «Азовсталь».

«Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше – від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів», – йдеться у повідомленні.

Також українські захисники опублікували відео, на якому видно постраждалу від російського обстрілу жінку.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстрілюють житлові квартали Маріуполя пекельною зброєю. У мережі з'явилося застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів міста.





Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі.

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