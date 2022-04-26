Окупанти обстрілюють житлові квартали Маріуполя пекельною зброєю (відео)

Російські військові почали випалювати мирне населення Маріуполя потужними системами дистанційного розмінування УР-77

Російські військові продовжують рівняти із землею Маріуполь, руйнуючи місто за допомогою потужної зброї. Так, у мережі з'явилося застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів міста. Як зазначається у Telegram-каналі «Мариуполь сейчас», самі окупанти називають це обстрілом «Азовсталі».

Що відомо про установку УР-77

Самохідна легкоброньована гусенична плаваюча установка розмінування УР-77 «Метеорит» призначена для створення проходів у мінних полях шириною до шести метрів. Також деякі протипіхотні міни, при детонації заряду даної установки, можуть вибухати в смузі шириною до 15 метрів.

Установка висувається до мінного поля та зупиняється на відстані від 200 до 500 метрів (для УЗП-67 до 350 метрів). Командир-оператор визначивши відстань до межі мінного поля виконує підйом баштової установки з направляючими під потрібним кутом. Та дає команду на пуск заряду за допомогою пульту управління. Ракета сходить з направляючої та летить по траєкторії витягуючи за собою гнучкий кабель наповнений вибуховою речовиною.

Установки застосовувалися росіянами для подібних цілей до першої чеченської компанії на Північному Кавказі. Не обійшлося без них під час Другої чеченської війни. Зокрема, під час боїв за селище Комсомольське. У Сирії при наступі сирійської та російської армій у районі Джобар було зафіксовано застосування установок розмінування УР для знищення позицій загонів опозиції, що закріпилися у малоповерховій міській забудові.

Також є факти використання російськими окупантами установок розмінування по Донецькому аеропорту.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі.