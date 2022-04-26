  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Міністри оборони 40 країн вирішують, чим ще допомогти Україні

    Засідання Консультативної групи з питань безпеки України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 26 квітня 2022 року - Міністри оборони 40 країн вирішують, чим ще допомогти Україні
    Засідання Консультативної групи з питань безпеки України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 26 квітня 2022 року
    фото: AP Photo/Michael Probst

    Зустріч відбувається у Німеччині, у засіданні бере участь міністр оборони України

    На авіабазі «Рамштайн» у Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн. Вони обговорюють військову допомогу для України. Про це інформує Deutsche Welle.

    У засіданні бере участь міністр оборони України Олексій Резніков, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

    фото: ЕРА

    фото: ЕРА

    Учасники зустрічі планують розробити інструменти для надання допомоги Україні для перемоги у війні, а також для підтримки країни після закінчення війни. Про це у вступному слові сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

    «Опір України приніс натхнення у вільний світ і ще більшу рішучість щодо НАТО. Президент Росії Володимир Путін ніколи не уявляв, що світ згуртується за Україну так швидко і упевнено», – сказав Остін.

    За словами Остіна, міжнародні партнери вірять, що Україна може перемогти, якщо матиме потрібне обладнання та правильну підтримку.

    «Наразі понад тридцять країн-союзників разом зі Сполученими Штатами оголосили про допомогу Україні на суму більше, ніж 5 мільярдів доларів», – сказав очільник Пентагону. За його словами, Вашингтон хоче бачити Росію ослабленою настільки, що вона більше не буде здатна на таке вторгнення, як в Україні.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США Німеччина міністр НАТО війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністри оборони 40 країн вирішують, чим ще допомогти Україні