Міністри оборони 40 країн вирішують, чим ще допомогти Україні

Засідання Консультативної групи з питань безпеки України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 26 квітня 2022 року

Засідання Консультативної групи з питань безпеки України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 26 квітня 2022 року

Зустріч відбувається у Німеччині, у засіданні бере участь міністр оборони України

На авіабазі «Рамштайн» у Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн. Вони обговорюють військову допомогу для України. Про це інформує Deutsche Welle.

У засіданні бере участь міністр оборони України Олексій Резніков, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

фото: ЕРА

Учасники зустрічі планують розробити інструменти для надання допомоги Україні для перемоги у війні, а також для підтримки країни після закінчення війни. Про це у вступному слові сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

«Опір України приніс натхнення у вільний світ і ще більшу рішучість щодо НАТО. Президент Росії Володимир Путін ніколи не уявляв, що світ згуртується за Україну так швидко і упевнено», – сказав Остін.

За словами Остіна, міжнародні партнери вірять, що Україна може перемогти, якщо матиме потрібне обладнання та правильну підтримку.

«Наразі понад тридцять країн-союзників разом зі Сполученими Штатами оголосили про допомогу Україні на суму більше, ніж 5 мільярдів доларів», – сказав очільник Пентагону. За його словами, Вашингтон хоче бачити Росію ослабленою настільки, що вона більше не буде здатна на таке вторгнення, як в Україні.

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