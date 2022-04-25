Проти людей, які рятуються на «Азовсталі», росіяни можуть застосувати хімічну зброю

За даними розвідки Москва ланує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин

Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території «Азовсталі». Як повідомляє головне управління розвідки Міноборони, проти людей може бути застосована хімічна зброя.

Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців збройних сил РФ, може бути здійснено так зване «викурювання» українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.

Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами «військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту» застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.

«Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї», - повідомляє розвідка.

Додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї є:

«Робота на випередження» – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї

Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Нагадаємо, за даними Генштабу ворог нещадно бомбить «Азовсталь» і намагається наступати на сході.

Раніше повідомлялося, що росіяни навіть на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення.

24 квітня, у Великдень, російські військові змусили мирних людей у Маріуполі відвідати церкву, а самі влаштували у місті вогневу атаку. Похвалився тим, що відбувається, російський пропагандист Володимир Соловйов.

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