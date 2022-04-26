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    Ракетний обстріл Запоріжжя: стало відомо, кого вбили росіяни

    Запоріжжя готується до оборони - Ракетний обстріл Запоріжжя: стало відомо, кого вбили росіяни
    Запоріжжя готується до оборони
    фото: Громадське

    Логіку дій росіян зрозуміти неможливо

    Унаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя загинув черговий електрик місцевого підприємства та дістав поранення пес.

    За словами голови військової адміністрації Олександра Старуха, обласний центр Росія атакувала трьома ракетами типу «Калібр».

    «Логіку дій росіян зрозуміти неможливо», – говорить очільник області.

    Нагадаємо, що дві російські керовані ракети влучили на територію одного з запорізьких підприємств. Третя розірвалася в повітрі.

    Інфраструктурні об’єкти підприємства зазнали пошкоджень та руйнувань.

    Російські загарбники зранку 26 квітня ракетами обстріляли Запоріжжя. Згодом стало відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети.

    Триває 62-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Бої тривають на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках.

    Протягом минулої доби російські терористи 17 разів обстріляли мирне населення Луганської області. Тривають бої в Попасній та Рубіжному.

    Російські окупаційні війська повністю блокують виїзд із Мелітополя, аби провести там «призовну кампанію».

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна вбивство обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Запоріжжя: стало відомо, кого вбили росіяни