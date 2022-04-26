Де зараз Ахметов і чи є у нього активи в Росії: відповідь гендиректора ДТЕК

Гендиректор ДТЕК запевняє, що Ахметов під час війни перебуває в Україні

Максим Тимченко повідомив, чи має група ДТЕК ще зв'язки із Росією, і де нині перебуває Рінат Ахметов

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко запевняє, що олігарх Рінат Ахметов перебуває в країні, а активи у Росії група компаній не має. Про це він повідомив в інтерв'ю «Економічній правді».

«Він (Ахметов, – ред.) перебуває в Україні з першого дня війни. У перші дні війни він публічно заявив про свою особисту позицію і позицію всієї нашої групи, назвавши Путіна військовим злочинцем, позначивши Росію країною, яка щодня вчиняє злочини проти нашої країни, і що він особисто і вся група зроблять все для того, аби ми якомога швидше перемогли у цій війні», – сказав Тимченко.

Посадовець зазначив, що у питанні взаємодії бізнесу й влади зараз йде повна консолідація у всьому, що роблять обидві сторони.

Тимченко наголосив, що «війна дуже часто ставить все на свої місця», і стає менше сірих зон. Відповідаючи на запитання щодо активів групи в Росії, гендиректор ДТЕК заявив, що їх забрали за борги через дефолт.

«Зараз ми вже не маємо активів у Росії й не маємо жодних відносин з Росією. Якщо говорити про російські шахти, то ми мали великий борг на балансі цих підприємств. Оскільки ці шахти були в заставі Ощадбанку, акції цих шахт були списані в рахунок цього боргу. Цей процес був передбачений у документах, оскільки ми мали дефолт з платежів», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Рінат Ахметов заявив, що група «Метінвест» ніколи не працюватиме в умовах російської окупації.

Відомо, що «Метінвест» має два великі металургійні заводи в Маріуполі – Ілліча та «Азовсталь». Їх перевели в режим гарячої консервації, щоб захистити обладнання та запобігти нещасним випадкам.

Також повідомлялося, що компанія Ахметова перенесла виробництво у західні регіони.