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    Події в Україні

    Російська пропаганда поширює новий фейк про Харків

    Поки рашисти обстрілюють Харків, діти у метро малюють мир та весну - Російська пропаганда поширює новий фейк про Харків
    Поки рашисти обстрілюють Харків, діти у метро малюють мир та весну
    фото з відкритих джерел

    Росіяни поширюють брехню, що харківський міський голова зігнав дітей у метро

    Російська пропаганда поширила фейк, що мер Харкова Ігор Терехов «загнав дітей у метро», хоча насправді діти живуть і навчаються у підземці, бо їхні домівки та школи знищені рашистами. Про це повідомила громадська організація «Харківський антикорупційний центр» (ХАЦ).

    «Терехов загнав дітей у метро» – саме так звучить новий фейк від російської пропаганди, який поширюють на сайтах та у соціальних мережах. Фейк, створений на основі новин сайту Харківської міськради про уроки для дітей, які проводяться на станціях метро», – йдеться у повідомленні.

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    Російська пропаганда поширює новий фейк про Харків
    Російська пропаганда поширює новий фейк про Харків

    В оригінальних новинах міськради зазначалося, що вчителі проводять уроки для дітей, які ховаються у Харківському метрополітені від обстрілів. Навчальні заняття, зокрема, щодня проводять на станціях метро «Студентська», «Академіка Павлова» та «Захисників України».

    «Фейком є саме фраза «Терехов загнав дітей у метро», яку пропагандисти виносять на плашку або у заголовок, адже, нагадаємо, люди ховаються в метро через обстріли міста з боку російського окупанта. Найбільше постраждали мешканці Салтівки, Олексіївки. Станції «Студентська» та «Академіка Павлова» перебувають саме на Салтівці», – зауважили в ХАЦ.

    Відомо, що внаслідок збройної агресії РФ на території Харківської області загинуло 29 дітей, ще 89 – поранено. В області пошкоджено вже 255 закладів освіти, повністю зруйновано чотири школи та чотири дитсадки.

    Нагадаємо, раніше російська пропаганда поширила у соціальних мережах фейк, що у Харкові перед 9 травня замінували могили ветеранів Другої світової війни.

    Також Міністерство оборони РФ кілька разів активно розповсюджувало фейк про «звільнення» Рубіжного, що на Луганщині, росіянами, тоді як це місто залишається під контролем України.

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    Теги: Харків росія окупанти метро пропаганда діти війна Україна окупація Ігор Терехов #stoprussia
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    Російська пропаганда поширює новий фейк про Харків