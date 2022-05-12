Російська пропаганда поширює новий фейк про Харків

«Терехов загнав дітей у метро» – саме так звучить новий фейк від російської пропаганди, який поширюють на сайтах та у соціальних мережах. Фейк, створений на основі новин сайту Харківської міськради про уроки для дітей, які проводяться на станціях метро», – йдеться у повідомленні.

В оригінальних новинах міськради зазначалося, що вчителі проводять уроки для дітей, які ховаються у Харківському метрополітені від обстрілів. Навчальні заняття, зокрема, щодня проводять на станціях метро «Студентська», «Академіка Павлова» та «Захисників України».

«Фейком є саме фраза «Терехов загнав дітей у метро», яку пропагандисти виносять на плашку або у заголовок, адже, нагадаємо, люди ховаються в метро через обстріли міста з боку російського окупанта. Найбільше постраждали мешканці Салтівки, Олексіївки. Станції «Студентська» та «Академіка Павлова» перебувають саме на Салтівці», – зауважили в ХАЦ.

Відомо, що внаслідок збройної агресії РФ на території Харківської області загинуло 29 дітей, ще 89 – поранено. В області пошкоджено вже 255 закладів освіти, повністю зруйновано чотири школи та чотири дитсадки.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда поширила у соціальних мережах фейк, що у Харкові перед 9 травня замінували могили ветеранів Другої світової війни.

Також Міністерство оборони РФ кілька разів активно розповсюджувало фейк про «звільнення» Рубіжного, що на Луганщині, росіянами, тоді як це місто залишається під контролем України.