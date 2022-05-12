Як путінські пропагандисти «брали» Миколаїв. Хронологія брехні

Миколаївський журналіст Олег Деренюга показав, чого варті російські військові експерти

Рупори Кремля з початку війни постійно оголошували перемогу Росії. Їх «експертні» думки про захоплення Миколаєва, кожного дня змінювалися, вигадуючи обставини, чому цього не сталося, показали в одному відео.

«Пам'ятаєте, як у мріях російської пропаганди нам щодня погрожували штурмом та облогою Миколаєва? З кожної праски нам долинали зойки, що ось-ось місто буде захоплене, мости зруйновані, все вже підготовлено і місто неминуче буде взято? Як фрики російської пропаганди малювали якісь карти в пейнті, якими позначали лінії фронту і з кожним новим відео змушували нас дедалі більше переживати за рідних та близьких», – пише журналіст Олег Деренюга, який зробив відео нарізку побрехеньок російських медіа.

Вже очевидно, що Миколаїв та ЗСУ зламали всі плани Росії та її пропагандистської машини, а ми навчилися не вірити фейкам, які розганяють російські фрики під масою «військових експертів».

«Як багато ці покидьки з'їли наших нервів. Кажуть, сміх відновлює нервові клітини. Настав час досить посміятися над цими клоунами», – радить Деренюга.

Нагадаємо, російська пропаганда в соціальних мережах поширює фейковий меседж, який нібито в Харкові замінували могили ветеранів Другої світової війни. Такі повідомлення з'явилися на другорядних пропагандистських сайтах і соціальних мережах, починаючи з 7 травня.