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    Події в Україні

    Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма – Генштаб

    Наразі&nbsp;в Ізюмі знищено близько 80% житлової забудови - Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма – Генштаб
    Наразі в Ізюмі знищено близько 80% житлової забудови
    фото з відкритих джерел

    Окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку

    Ворожі війська Російської Федерації намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ поблизу міста Ізюм і встановити контроль над Маріуполем. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00 10 квітня.

    Зазначається, що супротивник намагається прорвати оборону підрозділів Збройних сил України поблизу міста Ізюм, встановити повний контроль над Маріуполем. Також окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

    Зазначимо, наразі в Ізюмі знищено близько 80% житлової забудови. За підрахунками міської влади, в Ізюмі та селах у передмісті заблоковані та потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч осіб.

    За даними Пентагону, авіаудари, які наносять росіяни, спрямовані насамперед на Київ, Чернігів, Ізюм (Харківська область) та Донбас.

    Раніше начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків.

    Читайте також інтерв'ю: Павло Кириленко: Росіяни знищили Маріуполь через заздрість


    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма – Генштаб