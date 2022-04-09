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    Події в Україні

    Окупанти перегруповуються для спроби захоплення Харкова – розвідка

    Начальник розвідки оборони України генерал-майор Кирило Буданов розмовляє з CNN - Окупанти перегруповуються для спроби захоплення Харкова – розвідка
    Начальник розвідки оборони України генерал-майор Кирило Буданов розмовляє з CNN

    Окупанти перегруповуються у бік Ізюму через Бєлгород

    Начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків. Про це повідомляє CNN.

    «Вони перегруповуються у бік Ізюму через Бєлгород. Рухають через Бєлгород. Вони вводять додаткові війська до Бєлгорода, щоб компенсувати свої втрати в Україні. Вони планують наступати насамперед на Харків. Вони спробують добити місто Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ», – заявив Буданов.

    Він зазначив, що українській армії необхідна важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси та бойові літаки.

    «Україні потрібна справді серйозна підтримка важкими озброєннями, і вона потрібна нам не завтра, вона потрібна нам сьогодні», – повідомив Буданов.

    Нагадаємо, до 9 Травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський, який мешкає в США.

    Водночас він висловив сумнів, що росіянам вдасться захопити першу столицю України.

    Теги: Харків розвідка Маріуполь росія окупанти війна путін Україна президент окупація #stoprussia
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    Окупанти перегруповуються для спроби захоплення Харкова – розвідка