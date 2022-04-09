Війна в Україні серйозно вдарить по ринку зерна: чого очікувати світу

Міністр економіки оцінив наслідки російської агресії проти України для світового ринку зерна

Російська агресія проти України вплине приблизно на 25% світової торгівлі зерновими і спричинить серйозні наслідки. Про це сказав заступник міністра економіки України Тарас Качка під час засідання Міжнародної ради по зерну.

За його оцінкою, наслідки будуть такими:

скорочення пропозиції зерна,

зростання світових цін,

продовольча інфляція,

погіршення доступності продуктів харчування в країнах-імпортерах, особливо пшениці.

«При цьому Росія, окрім того, що блокує українські порти, сама запроваджує обмеження на експорт зерна та мінеральних добрив. Це вже вплинуло на світові ціни та безумовно матиме вплив на майбутні врожаї, що відобразиться на його ціні та доступності. Такі дії агресора – це свідома провокація, спрямована на те, щоб поставити світ у залежність від РФ», - наголосив Качка.

Водночас представник України запевнив світову спільноту, що Україна, одночасно відстоюючи свій суверенітет і цілісність, продовжує закладати гарантії продовольчої безпеки і цілісності в регіоні та світі.

«Незважаючи на бомби і міни окупантів, ми почали цей посівний сезон, а також продовжуємо шукати шляхи виконання наших міжнародних зобов'язань, а саме способи доставки зерна споживачам у світі», - повідомив Качка.

Міжнародна рада по зерну прийняла декларацію, якою засудила російську агресію проти України. Вперше в історії МРЗ в декларації дії одного з членів ради (Росії) були визнані несумісними із положеннями Конвенції про торгівлю зерном 1995 року. Документ підтримала абсолютна більшість присутніх членів МРЗ, як країн-експортерів (94% голосів), так і країн-імпортерів (82% голосів).

Прийняття такої декларації може слугувати у подальшому для виключення РФ із Міжнародної ради по зерну та, як наслідок, зменшення політичної ваги країни-агресора у світі.