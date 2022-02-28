Окупанти почали вивішувати на своїй техніці українські прапори

Зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці

З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав–Ніжин Чернігівської області», – зазначив він.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.

«Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права», – підкреслив Залужний.

Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.

28 лютого близько 19 години окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву.