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    Російські солдати, які складуть зброю, отримають амністію і по 5 млн рублів – Міноборони

    Кожен із окупантів має шанс вижити - Російські солдати, які складуть зброю, отримають амністію і по 5 млн рублів – Міноборони
    Кожен із окупантів має шанс вижити
    фото: Міноборони

    ІТ-лідери світу пропонують гроші в обмін за відмову воювати в Україні

    Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські військові, які добровільно складуть зброю і здадуться, отримають амністію і компенсацію. Про це він повідомляє у Facebook.

    Як ідеться повідомленні, за чотири доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб. Сотні солдат та офіцерів ворога опинилися у нашому полоні. Багато з них – зовсім юні.

    «Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї.

    Та коли бачать, що їх ніхто не зустрічає з квітами. Навпаки – називає фашистами і вимагає забратися геть!

    Для України людське життя – найвища цінність. Щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Вона дуже проста.

    Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон.

    Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.

    Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя.

    Кожен, хто відмовиться бути окупантом, – наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта – пощади не буде!

    Слава Україні!

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    Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.

    Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись.

    Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах. Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.

    Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.

    У вас есть шанс начать новую жизнь.

    Сделайте выбор.

    Выходите без оружия с белым флагом.

    Скажите кодовое слово –«миллион».

    Живите. Обнимите родных.

    Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна виплатить сім’ям загиблих військовослужбовців по 15 млн грн.

    Також сьогодні завершилися переговори України і Росії завершилися: про що домовились.

    Як повідомлялося, окупанти почали вивішувати на своїй техніці українські прапори.

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    Теги: міністр Міноборони гроші полон військові Украина Олексій Резніков оружие пленные солдат
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    Російські солдати, які складуть зброю, отримають амністію і по 5 млн рублів – Міноборони