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    Обстріл Харкова: зруйновано 87 будинків мирних жителів

    Обстріл Харкова: зруйновано 87 будинків мирних жителів

    Сьогодні Харків зазнав масованого удару «градами» з боку окупантів

    Внаслідок обстрілів Харкова армією Росії зазнали руйнувань 87 житлових будинків. Про це повідомила пресслужба міськради.

    В Індустріальному районі постраждали будинки:

    • на вул. Бібліка,
    • вул. Велика Кільцева,
    • вул. Сергія Грицевця,
    • вул. Миру.

    У Київському районі:

    • вул. Саперна,
    • вул. Наталії Ужвій,
    • вул. Дружби Народів,
    • вул. Труфанова,
    • вул. Шевченка,
    • пр. Академіка Курчатова.

    У Московському:

    • вул. Познанська,
    • вул. Валентинівська,
    • вул. Бучми,
    • вул. Героїв Праці,
    • вул. Світла,
    • вул. Академіка Павлова,
    • вул. Леся Сердюка,
    • пр. Тракторобудівників.

    У Немишлянському районі:

    • вул. Амосова.

    У Холодногірському районі:

    • вул. Золочівська,
    • вул. Велика Панасівська,
    • вул. Самодіяльна.

    У Шевченківському районі:

    • вул. Новоолександрівська,
    • вул. Балакієрва,
    • вул. Дерев'янка,
    • вул. Клочківська,
    • вул. Новгородська,
    • вул. Отакара Яроша,
    • вул. Сумгаїтська,
    • вул. Старицького,
    • вул. 23 Серпня,
    • пр. Людвіга Свободи,
    • пр. Науки,
    • пров. 23 Серпня.
    Нагадаємо, на Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними. Як повідомлялося, сьогодні, 28 лютого, окупанти обстріляли з Градів місто Харків.
    Теги: Харків окупанти обстріл місто
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    Обстріл Харкова: зруйновано 87 будинків мирних жителів