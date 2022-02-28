Обстріл Харкова: зруйновано 87 будинків мирних жителів
Сьогодні Харків зазнав масованого удару «градами» з боку окупантів
Внаслідок обстрілів Харкова армією Росії зазнали руйнувань 87 житлових будинків. Про це повідомила пресслужба міськради.
В Індустріальному районі постраждали будинки:
- на вул. Бібліка,
- вул. Велика Кільцева,
- вул. Сергія Грицевця,
- вул. Миру.
У Київському районі:
- вул. Саперна,
- вул. Наталії Ужвій,
- вул. Дружби Народів,
- вул. Труфанова,
- вул. Шевченка,
- пр. Академіка Курчатова.
У Московському:
- вул. Познанська,
- вул. Валентинівська,
- вул. Бучми,
- вул. Героїв Праці,
- вул. Світла,
- вул. Академіка Павлова,
- вул. Леся Сердюка,
- пр. Тракторобудівників.
У Немишлянському районі:
- вул. Амосова.
У Холодногірському районі:
- вул. Золочівська,
- вул. Велика Панасівська,
- вул. Самодіяльна.
У Шевченківському районі:
- вул. Новоолександрівська,
- вул. Балакієрва,
- вул. Дерев'янка,
- вул. Клочківська,
- вул. Новгородська,
- вул. Отакара Яроша,
- вул. Сумгаїтська,
- вул. Старицького,
- вул. 23 Серпня,
- пр. Людвіга Свободи,
- пр. Науки,
- пров. 23 Серпня.